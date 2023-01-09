Грузия отказалась передать Украине ЗРК «Бук» и Javelin

Грузия отказалась передать, а точнее вернуть Украине ракетные комплексы "Бук". Власти в Киеве передали это оружие своим коллегам в Тбилиси в 2008 году, когда Россия вторглась в Грузию.

Поясним, что "Бук" — это система управляемых зенитных ракет, запускаемых из самоходных пусковых установок. Это оружие советских времен, разработанное в конце 1970-х годов.

Запрос украинских властей включал не только комплексы "Бук", но и ручные противотанковые комплексы Javelin, поставленные в Грузию США. В этом случае нужно было получить одобрение Вашингтона.

Вашингтон не только согласился на передачу Javelin украинцам, но и предложил грузинам предоставить более новые системы этого вида вооружений.

Ответ Грузии оказался однозначным – ни "Бук", ни Javelin Украина не получит. Причина? Власти в Тбилиси считают, что делают «достаточно» для поддержки Украины.