Коваленко: аварийные отключения света в Киеве начались из-за холода

Глава украинской компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко рассказал о причинах внеплановых отключений электроэнергии в столице страны.

9 января генеральный директор украинского энергетического концерна YASNO Сергей Коваленко публично заявил, что из-за резкого наступления холодов в стране наблюдается нехватка генерирующих мощностей, что приводит к аварийным отключениям электричества во всех областях Украины.

По словам Коваленко, наиболее всего в этом плане пострадал Киев, поскольку в столице существенно увеличилось потребление электроэнергии среди абонентов, что создало дополнительную нагрузку на электросеть.