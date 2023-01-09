Экс-президент Бразилии Болсонару госпитализировал США с болью в животе

Бывший бразильский президент Жаир Болсонару попал в американскую больницу вечером в понедельник.

Журналисты новостного портала O Globo уведомляют, что 9 января недавно покинувший пост президента Бразилии Жаир Болсонару, переехавший в американский город Орландо штата Флорида, экстренно госпитализирован в одну из местных больниц с острыми болями в области живота.

Известно, что ранее Болсонару уступил в президентской гонке Луису Инасиу Луле да Силве, после чего улетел в Соединённые Штаты, поселившись в доме экс-чемпиона UFC бразильского происхождения Жозе Альдо.