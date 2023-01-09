Дмитрию Пескову с трудом нашли место на ледовом шоу его жены Татьяны Навки
2023-01-09 22:52
Дмитрию Пескову не нашлось места на ледовом шоу его жены Татьяны Навки «История любви Шахерезады».
Об этом рассказал президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев, который посетил шоу.
По его словам, весь зал был заполнен, и Пескому не хватило места. Ему пришлось постоянно пересаживаться.
Лайшев отметил, что в итоге место для пресс-секретаря российского президента нашли.
Опубликовано: Светлана Репина