Дмитрию Пескову с трудом нашли место на ледовом шоу его жены Татьяны Навки

Дмитрию Пескову не нашлось места на ледовом шоу его жены Татьяны Навки «История любви Шахерезады».

Об этом рассказал президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев, который посетил шоу.

По его словам, весь зал был заполнен, и Пескому не хватило места. Ему пришлось постоянно пересаживаться.

Лайшев отметил, что в итоге место для пресс-секретаря российского президента нашли.