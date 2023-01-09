Haqqin: Россия будет использовать три транспортных коридора в Азии вместо европейских маршрутов

Азербайджанское издание Haqqin сообщает, что Россия намерена заместить европейскую логистическую систему тремя стратегическими коридорами.

Речь идет о Каспийском, Черноморском и Дальневосточном направлениях, в которые РФ планируется вложить около 2,8 млрд долларов.

Черноморский маршрут будет опираться на турецкую инфраструктуру, Каспийский – на азербайджанскую и иранскую, Дальневосточный – на железнодорожные терминалы Китая.

По информации издания, в этом году активизируется обустройства коридора «Север – Юг», и к 2030 году грузопоток здесь должен вырасти на 135%.