Салливан: США не могут сократить объём помощи, предоставляемой Украине

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан утверждает, что Вашингтон не в состоянии снизить объём помощи, которую США выделяют Киеву.

В понедельник персональный советник Джо Байдена Джейк Салливан публично заявил, что правительство Соединённых Штатов намеревалось выделить 37 миллиардов долларов на поддержку Украины в 2023 году, однако местный Конгресс одобрил выделение $45 миллиардов Киеву.

По данным Салливана, в настоящий момент не существует механизма, который бы позволил властям США сократить или изъять средства, ранее уже выделенные на помощь украинскому государству. Также Джейк Салливан выразил уверенность, что американское население желает и далее поддерживать Украину.