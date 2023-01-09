Небензя: Украина фонтанирует различными нелепыми идеями

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина фонтанирует различными нелепыми идеями.

Так он прокомментировал предложение о проведении трибунала по событиям на Украине. Небензя заявил, что у него нет времени комментировать подобные нелепые идеи.

Ранее во Франции объявили о начале создания трибунала для расследования действий российской стороны на Украине.

В России ответили, что это очередной политический демарш, у которого не будет никаких правовых последствий.