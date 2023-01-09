Agence France-Press: ЕС и НАТО усилят сотрудничество из-за Украины

Издание Agence France-Press сообщило об активизации военного взаимодействия между ЕС и Североатлантическим альянсам из-за украинского кризиса.

Вечером 9 явнаря газета Agence France-Press сообщила, что завтра генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава Евросовета Шарль Мишель и лидер Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ратифицируют двухстороннее соглашение об усилении партнёрского взаимодействия между Североатлантическим альянсом и Евросоюзом.

Известно, что в рамках соглашения НАТО и ЕС намереваются задокументировать намерение совместно добиваться любых целей политическими, экономическими или военными путями.