Миллиардер Брэнсон рассказал, как среди ночи к нему неожиданно пришел Илон Маск с маленьким сыном

Британский миллиардер Ричард Брэнсон, основатель Virgin Galactic рассказал, что однажды ночью к нему неожиданно пришел Илон Маск с маленьким сыном.

Это произошло накануне полета Брэнсона в космос на ракете для космического туризма в июле 2021 года.

В день полета Брэнсон проснулся в 2.30 ночи, вышел на кухню в доме неподалеку от космодрома и увидел там Илона Маска.

Как оказалось, он пришел пожелать удачного полета. Брэнсон утверждает, что Маск чаще спит днем, чем по ночам.