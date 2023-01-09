Минобороны США анонсировало расширенное обучение солдат ВСУ в Европе

В Пентагоне сообщили, что расширенная программа обучения украинских солдат стартует уже в январе.

Ряд зарубежных информагентств со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона уведомляют, что в текущем январе Соединённые Штаты запустят расширенную программу обучения бойцов вооружённых сил Украины территории государств-участников Европейского союза.

Характерно, что ранее глава пресс-службы Пентагона Патрик Райдер заявил, что в 2023 году Вашингтон намерен обучать по 500 украинских солдат в месяц, прививая им умения использовать оружие и системы, которые США передают Киеву в рамках новых пакетов военной помощи после начала российской спецоперации.