Глава МИД Венгрии Сийярто похвалил Россию за рождественское перемирие

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Россия сделала правильный шаг, объявив перемирие на Украине в Рождество.

Он отметил, что венгерская сторона хочет мира на Украине, а путь к нему лежит через прекращение огня и мирные переговоры.

Сийяро подчеркнул, что Венгрия готова и далее делать все возможное для урегулирования конфликта на Украине мирным путем.

Как сообщалось ранее, российская сторона в одностороннем порядке обязалась соблюдать режим прекращения огня в Рождество.