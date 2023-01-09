Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя раскритиковал инициативу украинского правительства о создании международного антироссийского трибунала.

9 января постпред России при Организации объединённых наций Василий Небензя пообщался с представителями прессы, где публично заявил, что считает нелепой идею сотрудников правительства Украины о создании антироссийского трибунала на Западе, отметив, что администрация Киева часто генерирует подобные предложения, которые не отличаются рациональностью.

Примечательно, что ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК положительно оценивает администрацию украинского истеблишмента и ищет способы её реализовать.