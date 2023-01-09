В Великобритании закрыли «брод глупости» из-за его популярности в TikTok

В британском городе Раффорд-Форд есть брод, который получил неожиданную популярность в соцсетях.

В TikTok и на других подобных ресурсах за последнее время появилось множество видео с проезжающими брод машинами.

Из-за этого желающих испытать свои силы стало очень много, причем некоторые машины не могли выехать оттуда без помощи буксира.

В результате «брод глупости» был заблокирован местными властями.