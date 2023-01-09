Воздушная тревога объявлена в Харьковской области Украины и Запорожье

Минфицры Украины сообщило о работе сигналов воздушной тревоги в Харьковщине и подконтрольном ВСУ городе Запорожье областного значения.

Вечером 9 января пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины сообщила, что сигналы воздушной тревоги, оповещающие местное население о риске ракетных ударов, зазвучали в Харьковской области и городе Запорожье, который находится под контролем украинских Вооружённых сил.

Известно, что работа сирен воздушной тревоги началась на Харьковщине около 22:34 по московскому времени. Через тридцать минут воздушная тревога зазвучала в Запорожье.