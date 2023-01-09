Times: посольство Великобритании в Швеции наняло двойников знаменитостей для вечеринки

APS
2023-01-09 23:25

Издание The Times сообщает, что британское посольство в Швеции организовало в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II.

Для праздника нанимали двойников Бориса Джонсона, Дэвида Боуи и других известных персон.

Сообщается, что на вечеринку в резиденции посла Джудит Гоф было потрачено 7 тыс. фунтов стерлингов.

В лейбористской партии Великобритании считают, что такие траты недопустимы, когда страна находится в центре кризиса стоимости жизни.

Опубликовано: Светлана Репина







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