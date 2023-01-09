Times: посольство Великобритании в Швеции наняло двойников знаменитостей для вечеринки
2023-01-09 23:25
Издание The Times сообщает, что британское посольство в Швеции организовало в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II.
Для праздника нанимали двойников Бориса Джонсона, Дэвида Боуи и других известных персон.
Сообщается, что на вечеринку в резиденции посла Джудит Гоф было потрачено 7 тыс. фунтов стерлингов.
В лейбористской партии Великобритании считают, что такие траты недопустимы, когда страна находится в центре кризиса стоимости жизни.
Опубликовано: Светлана Репина