Times: посольство Великобритании в Швеции наняло двойников знаменитостей для вечеринки

Издание The Times сообщает, что британское посольство в Швеции организовало в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II.

Для праздника нанимали двойников Бориса Джонсона, Дэвида Боуи и других известных персон.

Сообщается, что на вечеринку в резиденции посла Джудит Гоф было потрачено 7 тыс. фунтов стерлингов.

В лейбористской партии Великобритании считают, что такие траты недопустимы, когда страна находится в центре кризиса стоимости жизни.