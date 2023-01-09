Globo: во время беспорядков в Бразилиа задержано более 1 200 человек
2023-01-09 23:30
Телеканал Globo сообщает, что во время беспорядков в столице Бразилии было задержано около 1,2 тыс. человек.
Люди, ворвавшиеся в здание парламента, оставили после себя множество разрушений.
В Федеральном верховном суде они украли судейские мантии и разгромили зал заседаний.
За совершенные действия задержанным грозит тюремный срок до 12 лет. Есть также информация о том, что во время беспорядков было ранено около 50 человек, шестеро из них в тяжелом состоянии.
Опубликовано: Светлана Репина