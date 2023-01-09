Politico: в США обеспокоены активностью ЧВК «Вагнер» за пределами Украины

Издание Politico утверждает, что американское правительство озабочено возросшей активностью бойцов Wagner Group в других странах.

Информагентство Politico уведомляет, что команда Джозефа Байдена озабочена активной ролью российской частной военной кампании "Вагнер" в функционировании ряда европейских и африканских государств, включая Сербию, Мали и ЮАР.

По данным обозревателей Politico, деятельность ЧВК "Вагер" затрагивает несколько десятков стран по всему миру, где бойцы данного подразделения участвуют в планировании различных военных операций в сотрудничестве с местными правительствами.

Также в Politico отметили, что администрация Вашингтона хочет предпринять определённые шаги для снижения активности "Группы Вагнера" в Украине.