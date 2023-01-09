Белый дом обещает, что в 2023 году объемы помощи Украине не уменьшатся
2023-01-09 23:34
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что его страна не собирается сокращать объемы помощи Украине в 2023 году.
Он напомнил, что Конгресс одобрил выделение на эти цели 45 млрд долларов, отметив, что у администрации США есть необходимые ресурсы.
Ранее заместитель главы Минобороны США Лаура Купер сообщила, что раскол в Палате представителей не помешает США оказывать Украине военную помощь.
По ее словам, обе партии поддерживают Пентагон в плане обеспечения безопасности Украины.
Опубликовано: Светлана Репина