WSJ: Пентагон испытывает трудности с поставкой комплексов Vampire Киеву

Новостное агентство The Wall Street Journal утверждает, что Минобороны США столкнулось со сложностями, пообещав передать Украине ракетные комплексы Vampire.

Американская газета Wall Street Journal уведомляет, что правительство США пообещало властям Украины поставить чешские малогабаритные комплексы по поиску и ликвидации беспилотников Vampire ещё в августе минувшего года, однако контракт на закупку подобных вооружений был заключён Вашингтоном лишь в декабре.

По данным WSJ, Пентагон и компания L3Harris Technologie заключили контракт на 40 миллионов долларов, что исключает большие партии поставок подобного оружия Киеву. Ожидается, что Украина получит 4 комплекса Vampire в середине года и ещё 10 в конце.