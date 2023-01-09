Издание The Wall Street Journal утверждает, что правительство США оказывает давление на африканские государства, которые поддерживают партнёрские отношения с Москвой.

10 января газета The Wall Street Journal сообщила, что министр обороны Южно-Африканской республики Танди Модисе отказалась обнародовать информацию о причинах контакта российского судна Lady R с африканским кораблём и его заход в местный порт.

По данным Модисе, ЮАР не обязана делиться данным о том, что было погружено на российский корабль, поскольку данный груз был заказан Россией задолго до начала коронавирусной пандемии.

Также Танди Модисе отметила, что правительство Соединённых Штатов оказывает неоправданно сильное давление на африканские страны, которые находятся в дружеских отношениях с РФ и активно сотрудничают с российскими коллегами.