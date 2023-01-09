Ведущий польского телеканала устроил скандал из-за российского огурца

Польское национальное телевидение запечатлело фрагмент ссоры между местным ведущим и политиком Яцеком Бурым.

9 января на одном из польских телеканалов местный парламентарий Яцек Бурый давал интервью ведущему Милошу Клечеку, который в определённый момент публично заявил, что приглашённый депутат зарабатывает на торговле российскими огурцами в разгар спецоперации в Украине, в то время как администрация Варшавы поддерживает Киев.

Позднее Клечек достал якобы российский огурец, резко подошёл к Бурому и раздавил овощ об стол, снова усевшись на своё место. В ответ на выходку Милоша Клечека Яцек Бурый взял огурец в руки и бросил в устроившего скандал телеведущего.