В Болгарии Конституционный суд проверит законность оказания помощи Украине
2023-01-10 00:10
Конституционный суд Болгарии сообщает о начале проверки решения парламента страны об оказании военной и технической помощи Украине.
КС проверит, насколько это решение соответствует основному закону страны по требованию 50 народных представителей.
Проверка затронет решения, принятые болгарским парламентом в ноябре и декабре прошлого года.
Речь идет об одобрении поставок оружия на Украину, подготовке украинских военных врачей, передачи ВСУ боеприпасов и военной техники.
Опубликовано: Светлана Репина