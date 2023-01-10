Принц Гарри пожаловался, что королевская семья пытается его уничтожить

Накануне выхода своей книги «Запасной» принц Гарри заявил журналиста, что королевская семья пытается его уничтожить.

Он сказал, что это происходит из-за его игры не по правилам семьи и отметил, что это достаточно тяжелая ситуация.

Принц Гарри отметил, что пресса пыталась столкнуть его и Меган Маркл с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

По его мнению, отношения Меган и Кейт не сложились именно из-за распространения журналистами информации об их конфликте.