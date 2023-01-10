Принц Гарри пожаловался, что королевская семья пытается его уничтожить
2023-01-10 00:30
Накануне выхода своей книги «Запасной» принц Гарри заявил журналиста, что королевская семья пытается его уничтожить.
Он сказал, что это происходит из-за его игры не по правилам семьи и отметил, что это достаточно тяжелая ситуация.
Принц Гарри отметил, что пресса пыталась столкнуть его и Меган Маркл с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.
По его мнению, отношения Меган и Кейт не сложились именно из-за распространения журналистами информации об их конфликте.
Опубликовано: Светлана Репина