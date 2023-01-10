WSJ: у Пентагона возникли проблемы с поставкой на Украину систем Vampire для борьбы с беспилотниками

Издание The Wall Street Journal сообщает, что у Пентагона есть определенные сложности с поставкой на Украину систем Vampire.

Эти комплексы предназначены для борьбы с беспилотниками. Их поставки должны были начаться еще в августе 2022 года.

Однако Пентагон заключил контракт с производителем этих систем только в декабре. Его сумма составляет 40 млн долларов, но для поставки крупной партии этого мало.

Украина сможет получить американские комплексы Vampire не ранее середины следующего года в количестве не более четырех штук.