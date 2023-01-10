HuffPost: жители Сеула приняли учебную ракету, запущенную без предупреждения, за НЛО

APS
2023-01-10 00:40

Издание HuffPost сообщает, что южнокорейские военные без предупреждения запустили учебную ракеты.

Это напугало жителей Сеула, которые решили, что видят НЛО или ракету Северной Кореи.

Когда в соцсетях начала распространяться паника, власти Южной Кореи подтвердили, что это был пуск учебной ракеты.

В официальном сообщении сказано, что пуск произведен в рамках мер по укреплению обороноспособности страны.

Опубликовано: Светлана Репина







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