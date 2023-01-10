HuffPost: жители Сеула приняли учебную ракету, запущенную без предупреждения, за НЛО

Издание HuffPost сообщает, что южнокорейские военные без предупреждения запустили учебную ракеты.

Это напугало жителей Сеула, которые решили, что видят НЛО или ракету Северной Кореи.

Когда в соцсетях начала распространяться паника, власти Южной Кореи подтвердили, что это был пуск учебной ракеты.

В официальном сообщении сказано, что пуск произведен в рамках мер по укреплению обороноспособности страны.