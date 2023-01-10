HuffPost: жители Сеула приняли учебную ракету, запущенную без предупреждения, за НЛО
2023-01-10 00:40
Издание HuffPost сообщает, что южнокорейские военные без предупреждения запустили учебную ракеты.
Это напугало жителей Сеула, которые решили, что видят НЛО или ракету Северной Кореи.
Когда в соцсетях начала распространяться паника, власти Южной Кореи подтвердили, что это был пуск учебной ракеты.
В официальном сообщении сказано, что пуск произведен в рамках мер по укреплению обороноспособности страны.
Опубликовано: Светлана Репина