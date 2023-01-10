Правозащитник из США, кандидат в вице-президенты Аджаму Барака заявил, что весь мир увидел Украину такой, какая она есть.

Он отметил, что американские демократы попытались представить рождественское перемирие, объявленной Россией, как подрыв международной репутации Украины.

Барака отмечает, что этот тезис был выдвинут слишком поздно, поскольку за пределами Запада люди уже увидели истинное лицо Украины.

Ранее президент России Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня в зоне спецоперации на время Рождества.