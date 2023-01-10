Politico: США активно собирают информацию о деятельности ЧВК «Вагнер»
2023-01-10 00:55
Издание Politico сообщает, что власти США активизировали сбор информации о деятельности ЧВК «Вагнер».
Американская разведка собирает данные о деятельности компании в Сербии, Центрально-Африканской Республике и Мали.
США также планируют ввести санкции в отношении ЧВК «Вагнер», чтобы ограничить ее возможности на Украине.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в компании есть 67 бойцов из Норвегии.
Опубликовано: Светлана Репина