Politico: США активно собирают информацию о деятельности ЧВК «Вагнер»

APS
2023-01-10 00:55

Издание Politico сообщает, что власти США активизировали сбор информации о деятельности ЧВК «Вагнер».

Американская разведка собирает данные о деятельности компании в Сербии, Центрально-Африканской Республике и Мали.

США также планируют ввести санкции в отношении ЧВК «Вагнер», чтобы ограничить ее возможности на Украине.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в компании есть 67 бойцов из Норвегии.

Опубликовано: Светлана Репина







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