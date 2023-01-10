Заместитель главы МИД РФ Руденко: сотрудничество России с Азией – политический кошмар для Запада

Звезда 90-х Ольга Зарубина не против совместного выступления с бывшим супругом Александром Малининым

Певица сообщила, что не держит зла на бывшего мужа и даже согласилась бы спеть вместе с ним на сцене романс, чтобы, наконец, расставить все точки над над «i».

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