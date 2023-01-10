Заместитель главы МИД РФ Руденко: сотрудничество России с Азией – политический кошмар для Запада
2023-01-10 01:01
Глава российского МИД Андрей Руденко заявил, что развитие отношений РФ с Азией становится экономическим и политическим кошмаром для Запада.
По его словам, современный мир не хочет следовать правилам, которые пытается навязать Запад.
Руденко отметил, что существует ряд позитивно ориентированных государств, которые не согласны подпитывать амбиции США и их союзников.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу необходимо укреплять отношения с Центральной Азией.
Опубликовано: Светлана Репина