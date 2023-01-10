Политолог Гуреев объяснил, почему Турция мешает Швеции вступить в НАТО

Политолог Данила Гуреев рассказал изданию ФАН о причинах, по которым Турция препятствует вступлению Швеции в НАТО.

По его словам, тема курдов является для Турции инструментом политического давления на власти Швеции.

При этом у Турции сохранилась старая обида на бездействие скандинавских государств в данном вопросе.

Гуреев также отметил, что Турция пытается повысить свой статус в регионе и не допустить туда других политических игроков.