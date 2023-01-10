WGC: в ноябре 2022 года центробанки мира купили 50 тонн золота
2023-01-10 01:19
Организация World Gold Council сообщает, что в ноябре 2022 года мировые центробанки купили 50 тонн золота.
Объемы покупки золота финансовыми регуляторами мира за прошлый год достигли 673 тонн.
В организации обращают внимания, что объемы закупок в ноябре на 47% превысили показатель октября.
Основными покупателями золота оказались центробанки Турции и Киргизии, а продавцами – Узбекистана и Казахстана.
Опубликовано: Светлана Репина