WGC: в ноябре 2022 года центробанки мира купили 50 тонн золота

Организация World Gold Council сообщает, что в ноябре 2022 года мировые центробанки купили 50 тонн золота.

Объемы покупки золота финансовыми регуляторами мира за прошлый год достигли 673 тонн.

В организации обращают внимания, что объемы закупок в ноябре на 47% превысили показатель октября.

Основными покупателями золота оказались центробанки Турции и Киргизии, а продавцами – Узбекистана и Казахстана.