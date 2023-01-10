В Госдуме предложили отмечать в титрах к фильмам актеров-«предателей»

Депутат российской Госдумы Дмитрий Гусев считает, что зрителей необходимо предупреждать о «предательстве» актеров.

Для этого он предлагает ввести новое правило: делать соответствующие отметки в титрах к фильмам.

Гусев пояснил, что это должно быть сто-то вроде предупреждения о вреде табака.

Это заявление депутат сделал после того, как актер Артур Смольянинов заявил о готовности воевать на стороне Украины.