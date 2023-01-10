Военный эксперт Рожин: под Артемовск прибыли сотрудники СБУ, чтобы пресечь дезертирство

Военный эксперт Борис Рожин сообщил, что под Артемовск (Бахмут) перебросили сотрудников СБУ.

По его словам, основной задачей представителей Службы безопасности Украины является пресечение паникерства и дезертирства.

Родин напомнил, что в рядах ВСУ под Артемовском начинается паника, поскольку они несут огромные потери и постепенно оставляют позиции.

Ранее заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что российские военные начали мощный штурм Соледара.