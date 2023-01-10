Военный эксперт Рожин: под Артемовск прибыли сотрудники СБУ, чтобы пресечь дезертирство
2023-01-10 01:41
Военный эксперт Борис Рожин сообщил, что под Артемовск (Бахмут) перебросили сотрудников СБУ.
По его словам, основной задачей представителей Службы безопасности Украины является пресечение паникерства и дезертирства.
Родин напомнил, что в рядах ВСУ под Артемовском начинается паника, поскольку они несут огромные потери и постепенно оставляют позиции.
Ранее заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что российские военные начали мощный штурм Соледара.
Опубликовано: Светлана Репина