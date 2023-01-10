Макрон: собор Нотр-Дам откроется после восстановительных работ в 2024 году

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что восстановительные работы в соборе Парижской Богоматери будут завершены к 2024 году.

При этом он уточнил, что даже при наиболее благоприятном сценарии открытие Нотр-Дама состоится не ранее декабря 2024 года.

15 апреля 2019 года в соборе Парижской Богоматери произошел пожар, в результате которого обрушилось две трети крыши.

Тогда же полностью сгорел готический шпиль собора.