Макрон: собор Нотр-Дам откроется после восстановительных работ в 2024 году
2023-01-10 01:53
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что восстановительные работы в соборе Парижской Богоматери будут завершены к 2024 году.
При этом он уточнил, что даже при наиболее благоприятном сценарии открытие Нотр-Дама состоится не ранее декабря 2024 года.
15 апреля 2019 года в соборе Парижской Богоматери произошел пожар, в результате которого обрушилось две трети крыши.
Тогда же полностью сгорел готический шпиль собора.
Опубликовано: Светлана Репина