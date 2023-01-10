Шахматист Каспаров: Пентагон передаст ВСУ новое оружие для ударов по России

Шахматист Гарри Каспаров заявил, что Пентагон скоро передаст Украине новое оружие, которым можно наносить удары по России.

Он отметил, что США передают Украине больше оружия, чем говорят на официальном уровне.

По словам Каспарова, на американских военных складах всегда есть вооружения, которые могут быть отправлены ВСУ.

Он также считает, что передача Украине тяжелых танков – вопрос времени, поскольку последние поставки демонстрируют пересечение некой черты.