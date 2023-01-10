Зеленский признал, что на соледарском направлении собраны серьезные российские силы
2023-01-10 02:10
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на соледарском направлении в ДНР сконцентрированы серьезные российские силы.
В своем видеообращении он сказал, что наиболее тяжелая ситуация складывается также в Бахмуте, Кременной и Сватово.
При этом Зеленский отметил, что битва за Донбасс продолжается.
По словам украинского президента, боевые действия будут вестись до тех пор, пока российские военные не уйдут с Донбасса.
Опубликовано: Светлана Репина