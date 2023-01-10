Великобритания может вернуться в XIX век ради спасения экономики
2023-01-10 02:24
Правительство Риши Сунака пообещало жителям Великобритании наладить работу экономики.
Но ради этого британские власти могут использовать методы, которые применялись в XIX веке.
Речь идет о минимизации работы транспорта, а также систем здравоохранения и образования.
Одновременно забастовки могут быть признаны незаконными, а протестующим придется нести за это ответственность. Для некоторых госслужащих может быть введен запрет на вступление в профсоюзы.
Опубликовано: Светлана Репина