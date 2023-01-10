Великобритания может вернуться в XIX век ради спасения экономики

Правительство Риши Сунака пообещало жителям Великобритании наладить работу экономики.

Но ради этого британские власти могут использовать методы, которые применялись в XIX веке.

Речь идет о минимизации работы транспорта, а также систем здравоохранения и образования.

Одновременно забастовки могут быть признаны незаконными, а протестующим придется нести за это ответственность. Для некоторых госслужащих может быть введен запрет на вступление в профсоюзы.