Названы самые ожидаемые фильмы 2023 года

Один из самых ожидаемых фильмов года «Индиана Джонс и циферблат судьбы» выйдет в США 30 июня. А 21 июля состоится премьера «Оппенгеймера» Кристофера Нолана.

В ноябре ожидается выход второй части «Дюны». Дата выхода фильма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» пока не определена.

Фильм «Барби» с Марго Робби появится на экранах в июле, а третью часть «Стражей галактики» будут показывать с 5 мая.

На 2023 год запланированы также премьеры фильмов Дэвида Финчера «Убийцы» и последней части «Форсажа» «Быстрый Х».