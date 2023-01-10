Николас Кейдж обдумывает продолжение фильма «Без лица» с Джоном Траволтой

Николас Кейдж заявил, что готов к кинореваншу со своим бывшим партнером по фильму «Без лица» Джоном Траволтой.

Он отметил, что чувствует в Траволте родственную душу, заряжается от него позитивной энергией и любит с ним работать.

Вместе с тем Кейдж признался, что четких планов съемки продолжения «Без лица» у него пока нет.

Зато в 2023 году он сыграет Дракулу в комедии ужасов «Ренфилд» и ковбоя Бриггса в фильме «Старый путь».