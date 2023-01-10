Брэд Питт рассказал, как испортил свадебную вечеринку во время съемок «Мистер и Миссис Смит»

Брэд Питт в недавнем интервью рассказал, что во время съемок фильма «Мистер и Миссис Смит» испортил чужую вечеринку.

Съемки одной из сцен проходили в здании в центре города. В это время в пентхаусе наверху кто-то праздновал свадьбу.

Питт считает, что испортил эту свадебную вечеринку, хотя ему никто не предъявлял претензий.

Говоря о своем персонаже в фильме «Вавилон», актер отметил, что ему тоже свойственна врожденная меланхолия, как у его героя.