Брэд Питт рассказал, как испортил свадебную вечеринку во время съемок «Мистер и Миссис Смит»
2023-01-10 02:49
Брэд Питт в недавнем интервью рассказал, что во время съемок фильма «Мистер и Миссис Смит» испортил чужую вечеринку.
Съемки одной из сцен проходили в здании в центре города. В это время в пентхаусе наверху кто-то праздновал свадьбу.
Питт считает, что испортил эту свадебную вечеринку, хотя ему никто не предъявлял претензий.
Говоря о своем персонаже в фильме «Вавилон», актер отметил, что ему тоже свойственна врожденная меланхолия, как у его героя.
Опубликовано: Светлана Репина