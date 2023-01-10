Мэл Гибсон отказался от участия в параде в Новом Орлеане из-за угроз

Мел Гибсон отказался от участия в параде Krewe of Endymion, который состоится в Новом Орлеане, из-за полученных угроз.

Организаторы сообщили, что обеспокоены этими угрозами, поэтому в интересах безопасности актера на мероприятии не будет.

Приглашение Гибсона на парад вызвало возмущение в еврейских общинах, которые напомнили о его антисемитских и расистских высказываниях.

Изначально планировалось, что Гибсон станет вторым маршалом на этом параде.