Канье Уэст открыл таинственную частную школу
2023-01-10 03:00
Канье Уэст открыл частную школу Академия Донда, названную в честь его матери. Школа находится в Калифорнии.
На сайте заведения сказано, что здесь учащихся будут готовить к тому, чтобы они стали лидерами следующего поколения.
От родителей требуют подписать соглашение о конфиденциальности. В конце августа планируется принять около 100 учеников.
На сайте школы практически нет информации о преподавателя. Известно также, что она еще не прошла аккредитацию.
Опубликовано: Светлана Репина