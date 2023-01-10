Канье Уэст открыл таинственную частную школу

Канье Уэст открыл частную школу Академия Донда, названную в честь его матери. Школа находится в Калифорнии.

На сайте заведения сказано, что здесь учащихся будут готовить к тому, чтобы они стали лидерами следующего поколения.

От родителей требуют подписать соглашение о конфиденциальности. В конце августа планируется принять около 100 учеников.

На сайте школы практически нет информации о преподавателя. Известно также, что она еще не прошла аккредитацию.