Kyodo: США и Япония активизируют работу над новым типом ядерных реакторов

Агентство Kyodo сообщает, что США и Япония договорились развивать сотрудничество в области создания ядерных реакторов новых типов.

Речь идет, например, о малых модульных реакторах. Работу планируется проводить и на территории третьих стран.

Япония заинтересована в активизации взаимодействия с Соединенными Штатами в части повышения эффективности использования АЭС.

Кроме того, планируется сотрудничать в области энергетической безопасности, включая поставки сжиженного природного газа.