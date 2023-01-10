Kyodo: США и Япония активизируют работу над новым типом ядерных реакторов
2023-01-10 03:15
Агентство Kyodo сообщает, что США и Япония договорились развивать сотрудничество в области создания ядерных реакторов новых типов.
Речь идет, например, о малых модульных реакторах. Работу планируется проводить и на территории третьих стран.
Япония заинтересована в активизации взаимодействия с Соединенными Штатами в части повышения эффективности использования АЭС.
Кроме того, планируется сотрудничать в области энергетической безопасности, включая поставки сжиженного природного газа.
Опубликовано: Светлана Репина