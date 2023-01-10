Саудовская Аравия сняла ограничения для участников хаджа в Мекку

Саудовская Аравия не будет вводить ограничения на количество паломников в этом году для хаджа, запланированного на конец июня, заявил в понедельник министр Саудовской Аравии после трех лет ограничений, связанных с пандемией.

Число паломников вернется к тому, что было до пандемии, без каких-либо возрастных ограничений», — заявил на пресс-конференции в Эр-Рияде министр хаджа и умры Туфик аль-Рабиха.

В прошлом году около 900 000 верующих, в том числе около 780 000 иностранцев, выбранных по жребию, были приглашены в Мекку.

Одну из пяти святынь в 2019 году посетили 2, 5 миллиона верующих, сообщили власти Саудовской Аравии.