Землетрясение магнитудой 7,6 произошло у берегов Индонезии

По данным Сейсмологического института США (USGS), землетрясение магнитудой 7,6 произошло во вторник в глубинах океана у берегов Индонезии и Восточного Тимора.

Эпицентр землетрясения находился в 427 километрах к югу от индонезийского острова Амбон на глубине 95 километров, сообщили в институте.

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии (BMKG) предупредило о возможном цунами.

Индонезия часто испытывает сейсмическую активность из-за своего расположения на Тихоокеанском «огненном кольце», где сталкиваются тектонические плиты.