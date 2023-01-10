Австралия борется с крупнейшим в истории наводнением

Австралия борется с гигантским наводнением, которое некоторые даже называют "крупнейшим в истории".

Вода затопила прежде всего Кимберли — малонаселенный район в штате Западная Австралия. Несмотря на это, из него пришлось эвакуировать более 200 человек. Премьер-министр Энтони Альбанезе уже объявил о помощи всем пострадавшим.

Кризис в регионе был спровоцирован на прошлой неделе тропическим циклоном Элли, который за несколько дней принес в некоторые районы столько осадков, сколько обычно выпадает за год.

Премьер-министр Энтони Альбанезе объявил, что еще слишком рано оценивать полную стоимость восстановления разрушенных автомагистралей, мостов и всего ущерба, нанесенного наводнением

Но помощь поступает уже сейчас. За последние несколько дней военные самолеты помогли эвакуировать жителей в безопасное место из отрезанных от мира городов. Всего эвакуировано 233 человека.

Однако некоторые сообщают, что эвакуационные центры не готовы принять такое количество пострадавших, а само наводнение закрыло многие пути эвакуации, что сделало работу спасателей не в полной мере эффективной.