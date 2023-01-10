В столкновениях демонстрантов с полицией в Перу погибли 12 человек

Столкновения в Перу между силами безопасности и демонстрантами, требующими отставки президента Дины Болуарте, привели к гибели не менее двенадцати человек.

Столкновения с протестующими начались в понедельник, 9 января, в Хулиаке во время попытки вторжения группы демонстрантов на территорию аэропорта, сообщил Defender.

Местный омбудсмен подтвердил информационным агентствам, что число пострадавших составляет 12 человек, еще десятки ранены.