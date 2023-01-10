После беспорядков в Бразилии задержаны 1,5 тысячи человек

На сегодняшний день в Бразилии после беспорядков в столице задержано 1500 человек. Накануне сторонники бывшего крайне правого президента Жаира Болсонару штурмовали здания Конгресса, Верховного суда и президентского дворца.

Пока неизвестно, будут ли бунтовщикам предъявлены обвинения и какие. Фотографии из здания Конгресса показывают масштабные разрушения, произошедшие внутри.

Нынешний президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, победивший Жаира Болсонару на выборах в октябре, призвал к суровому наказанию вандалов. В свою очередь министр юстиции сообщил, что организаторы протеста предстанут перед судом.

Власти уже уволили губернатора столичной провинции, который якобы слишком медленно реагировал на беспорядки. Палаточные городки, существовавшие более двух месяцев перед правительственными зданиями, также были расформированы.

Сторонники Болсонару призывали к военному вмешательству, поскольку считали, что выборы были сфальсифицированы. Об этом говорил и сам Болсонару, хотя никаких доказательств по этому поводу никто не представил.

В понедельник, 9 января бразильская газета O Globo сообщила, что бывший президент Бразилии Жаир Болсонару был госпитализирован в Орландо, штат Флорида, с болями в животе. Вернувшись в страну, он, скорее всего, столкнется с уголовными последствиями.