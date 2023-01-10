Моделирование показало провал китайского вторжения на Тайвань, в случае, если на помощь придут США

Китайское вторжение на Тайвань обречено, если Соединенные Штаты присоединятся к защите острова, заявил в понедельник (9 января) американский аналитический центр.

При этом аналитики в США не исключают, что их вооруженные силы понесут значительные потери.

Военные эксперты, собранные Центром стратегических и международных исследований для моделирования войны, указали, что каждая сторона, непосредственно вовлеченная в такой конфликт (США, Китай, Тайвань и Япония), понесет «огромные» потери.

