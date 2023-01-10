Швейцарский центральный банк понес рекордные убытки за 2022 год

Швейцарский центральный банк (SNB) заявил в понедельник, что ожидает рекордных убытков в размере 132 миллиардов швейцарских франков (143 млрд долларов) за прошлый год, что не позволит ему перевести средства правительству.

Большая часть прошлогодних убытков — 131 млрд швейцарских франков — была связана со снижением стоимости активов банка в иностранной валюте, говорится в заявлении Швейцарского национального банка. Еще один миллиард франков банк потерял из-за падения оценки своих позиций в национальной валюте.

Банк заработал 400 миллионов швейцарских франков на своих золотых запасах, но в то же время его валютные позиции серьезно ухудшились.

В течение многих лет банк проводил очень мягкую денежно-кредитную политику и накапливал валютные резервы, чтобы сдерживать укрепление швейцарского франка. Стремительный рост инфляции побудил ШНБ в прошлом году начать повышать процентные ставки и продавать активы в иностранной валюте.

Окончательные данные об убытках SNB будут опубликованы 6 марта. В прошлом году банк перечислил государству и кантонам 6 миллиардов швейцарских франков.