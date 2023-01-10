Канцлер Олаф Шольц отстоял свой курс на поставки оружия в Украину

APS
2023-01-10 07:10

На предвыборном мероприятии берлинской СДПГ в понедельник он опроверг обвинения в том, что колеблется в этом вопросе.

«Германия далеко впереди в поддержке Украины», — сказал Шольц. 

Это касается не только финансовой и гуманитарной помощи, но и поставок оружия.

Канцлер подчеркнул, что продолжит действовать ответственно. 

«Каждый может быть уверен, что мы будем делать то, что правильно и хорошо для Украины и мира в Европе», - сказал Шольц.

Опубликовано: Тарас Медведев







Новости СМИ2